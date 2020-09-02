Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России много новых футболистов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вызывать много новых футболистов в сборную России после практически года отсутствия игр было бы неправильно. Об этом журналистам в среду заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России 3 сентября стартует в новом сезоне Лиги наций домашним матчем против команды Сербии, 6 сентября россияне в Будапеште сыграют со сборной Венгрии.