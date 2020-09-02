Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России много новых футболистов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вызывать много новых футболистов в сборную России после практически года отсутствия игр было бы неправильно. Об этом журналистам в среду заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Сборная России 3 сентября стартует в новом сезоне Лиги наций домашним матчем против команды Сербии, 6 сентября россияне в Будапеште сыграют со сборной Венгрии.
"Состав не изменился, сборная не молодеет, не так динамично развивается, - сказал Черчесов. - Согласен с тем, что команда возрастная. Давно не собирались, после практически года отсутствия игр сразу вызывать много новых имен было бы неправильно. Раз почти год не играем, решили вызвать опытных".
"Мы изначально планировали вызвать четырех нападающих. Думали познакомиться с Луценко, но он получил травму. Довызвали Соболева, так как он обжился в "Спартаке" и начал показывать свои лучшие качества", - добавил специалист.