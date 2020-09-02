Президент ЦСКА: есть вопросы к игрокам по необязательным удалениям в матче с "Ак Барсом"

ЦСКА в первом матче сезона дома уступил "Ак Барсу" в овертайме со счетом 2:3, одну из шайб хозяева пропустили в меньшинстве.

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. К игрокам ЦСКА есть вопросы по ряду необязательных удалений в матче за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги с "Ак Барсом". Об этом ТАСС рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.

"Обе команды старались, было волнение, перехлест эмоций. Несколько удалений у нас было не особо обоснованными, но мы разберемся с этим внутри команды, продолжаем вкатываться в сезон", - сказал Есмантович.

"Отличный матч, накал. Команды показали интересный, задорный хоккей с большим количеством моментов. Понравилось то, как мы самоотверженно действовали, отдавались игре, старались в каждом моменте, играли на победу", - добавил он.

Ряд основных игроков армейцев такие, как защитник Богдан Киселевич, вратарь Ларс Юханссон, форвард Марио Кемпе, пропустил игру. "Надеемся увидеть их в ближайших матчах. Сыграют ли они, определят тренеры", - подчеркнул Есмантович.

Следующий матч ЦСКА проведет дома 4 сентября с "Сочи".