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Лига наций

Черчесов отметил игру футболиста сборной России Караваева

Защитник в матче с сербами забил первый мяч за национальную команду
Игроки сборной России Вячеслав Караваев и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич Станислав Красильников/ТАСС
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Игроки сборной России Вячеслав Караваев и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев, забивший дебютный мяч за национальную команду, показал хорошую игру в домашнем матче с сербами в первом туре группового раунда Лиги наций. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги наций. Караваев забил второй гол.

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"Рассчитывали, что [на правом фланге у команды Сербии] будет играть парень из "Марселя" (Неманья Радонич - прим. ТАСС), который быстрый в обводке, поэтому поставили на левый фланг Караваева, - сказал Черчесов. - Тем более Кудряшов давно не играл, а Караваев находится в хорошей форме. Он провел хороший матч и забил великолепный гол".

По ходу матча в составе российской команды повреждения получили защитник Андрей Семенов и полузащитник Зелимхан Бакаев. "Пока невозможно сказать [о тяжести травмы], завтра сделаем МРТ. Сейчас у Семенова просто спазм, никаких болевых ощущений нет, но все равно надо проверить. У нас есть врачи, чтобы принять правильное решение".

В следующем матче Лиги наций сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.

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