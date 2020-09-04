Президент РПЛ назвал невозможным создание третейского суда для футбольных судей

23 августа после игры четвертого тура Тинькофф-РПЛ между "Уфой" и "Ростовом" (0:1) Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с розыгрыша турнира в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе. 2 сентября комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес Мурзагулову замечание, а также оштрафовал его на 150 тыс. рублей. В тот же день он сообщил ТАСС о том, что предлагает создать третейский суд в сфере работы футбольных арбитров в чемпионате России.

"Мурзагулов был у меня 2 сентября, мы пообщались, - сказал Прядкин. - Я объяснил ему, почему это невозможно - есть судейская конвенция. Я не хочу и не могу давать оценку работе судей. Они - это независимый орган, и мы не имеем права оказывать на судей влияние".

"Я объяснил Мурзагулову это, сказал, что хотелось бы ограничить резкие высказывания в публичном пространстве. Вместе с тем, сказал ему, что можно высказывать свои опасения и пожелания, как это делают другие клубы, и направлять письма на имя главы судейского комитета", - добавил президент РПЛ.

"Нужно снизить градус критики в адрес судей"

3 сентября РФС опубликовал итоги состоявшегося 28 августа заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС по итогам четвертого и пятого туров чемпионата России. Ей были признаны ошибочными решение арбитра Игоря Панина удалить полузащитника "Ахмата" Антона Швеца в матче против "Локомотива", решение судьи Станислава Васильева показать красные карточки игрокам "Динамо" и "Зенита" Дмитрию Скопинцеву и Вильмару Барриосу во время очной встречи команд, а также решение рефери Алексея Сухого назначить пенальти в матче "Ротор" - "Спартак" в пользу гостевой команды, который привел к единственному голу в игре.

"Не комментирую судейство, это не в моей компетенции, - подчеркнул глава премьер-лиги. - Ашот Рафаилович (Хачатурянц, председатель судейского комитета РФС - прим. ТАСС) - открытый руководитель, все клубы, у которых возникают вопросы, могут отправить письмо в судейский комитет, который все рассмотрит. Как и вы, узнал о решении ЭСК в отношении той или иной игры, где были допущены ошибки".

"Мы говорили о том, что нужно снизить градус критики, Александр Валерьевич (Дюков, президент РФС - прим. ТАСС) тоже, - отметил президент РПЛ. - Есть пожелание РПЛ и клубов, чтобы провести совместную рабочую встречу руководителей клубов с главами судейского департамента и судейского комитета. График, по-моему, уже есть. Критиковать - это право любого клуба, но с точки зрения публичности нужно вести себя более сдержанно; решать вопросы внутри себя", - резюмировал Прядкин.