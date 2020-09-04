Александрова проиграла Макналли в перенесенном матче второго круга US Open

Встреча должна была пройти в ночь с четверга на пятницу, но была приостановлена после второго сета из-за дождя. Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу 18-летней американки. В следующем круге она сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Элизе Мертенс и испанкой Сарой Соррибес-Тормо, матч которых также был перенесен. Александрова стала последней из российских теннисисток, завершившей выступление на US Open. Ранее в пятницу ее соотечественница Варвара Грачева в матче третьего круга уступила хорватке Петре Мартич.

25-летняя Александрова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим достижением Александровой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Australian Open (2020) и Roland Garros (2019). На US Open россиянка дальше второго круга не проходила.

Макналли занимает 124-е место в рейтинге WTA. Она впервые вышла в третий круг на турнирах Большого шлема.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.