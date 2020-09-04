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US Open

Александрова проиграла Макналли в перенесенном матче второго круга US Open

Встреча началась в четверг, но была перенесена на пятницу из-за дождя
Екатерина Александрова AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Екатерина Александрова
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 4 сентября. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Кэти Макналли в матче второго круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Встреча должна была пройти в ночь с четверга на пятницу, но была приостановлена после второго сета из-за дождя. Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу 18-летней американки. В следующем круге она сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Элизе Мертенс и испанкой Сарой Соррибес-Тормо, матч которых также был перенесен. Александрова стала последней из российских теннисисток, завершившей выступление на US Open. Ранее в пятницу ее соотечественница Варвара Грачева в матче третьего круга уступила хорватке Петре Мартич.

25-летняя Александрова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим достижением Александровой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Australian Open (2020) и Roland Garros (2019). На US Open россиянка дальше второго круга не проходила.

Макналли занимает 124-е место в рейтинге WTA. Она впервые вышла в третий круг на турнирах Большого шлема.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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