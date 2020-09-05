Екимов: все кандидаты в сборную России по велоспорту проходят медобследования

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Все кандидаты в сборную России по велоспорту проходят углубленное медицинское обследование. Об этом на церемонии в память об умершем велогонщике Павле Свешникове заявил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

22-летний Свешников скончался в пятницу после потери сознания во время групповой гонки на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который проходил в Крылатском. Было принято решение отменить последний день состязаний.

"Федерация отвечает за спортсменов, которые являются кандидатами или членами сборной, - сказал Екимов. - У нас все спортсмены четко проходят углубленное медицинское обследование, без него нет допуска на соревнования и выездов на тренировочные мероприятия и за рубеж. Это процессы, которые мы успеваем организовывать и которые спортсмены успевают пройти".

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.