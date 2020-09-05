Сборная Англии по футболу победила команду Исландии в матче Лиги наций

Единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг (90-я минута, с пенальти), у исландцев на третьей добавленной ко второму тайму минуте пенальти не реализовал Биркир Бьярнасон. На 71-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник англичан Кайл Уокер, у исландцев также за второе предупреждение на 90-й минуте был удален Сверрир Ингасон, с июля 2017 года по конец 2018 года выступавший за "Ростов". Полный матч в составе сборной Исландии провел защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, во втором тайме на поле вышел исландский форвард ЦСКА Арнор Сигурдссон. За сборную Англии дебютировал нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд.

Сборные Исландии и Англии выступают в первой группе лиги А. Их соперники по группе команды Бельгии и Дании проведут свой матч позднее в субботу. В следующем матче сборная Англии 8 сентября в гостях встретится с командой Дании, а исландцы в этот же день на выезде сыграют с бельгийцами.