Сборная Англии по футболу победила команду Исландии в матче Лиги наций

ТАСС, 5 сентября. Сборная Англии обыграла команду Исландии со счетом 1:0 в матче первого тура группового раунда Лиги наций. Встреча прошла в Исландии при пустых трибунах.
Единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг (90-я минута, с пенальти), у исландцев на третьей добавленной ко второму тайму минуте пенальти не реализовал Биркир Бьярнасон. На 71-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник англичан Кайл Уокер, у исландцев также за второе предупреждение на 90-й минуте был удален Сверрир Ингасон, с июля 2017 года по конец 2018 года выступавший за "Ростов". Полный матч в составе сборной Исландии провел защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, во втором тайме на поле вышел исландский форвард ЦСКА Арнор Сигурдссон. За сборную Англии дебютировал нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд.
Сборные Исландии и Англии выступают в первой группе лиги А. Их соперники по группе команды Бельгии и Дании проведут свой матч позднее в субботу. В следующем матче сборная Англии 8 сентября в гостях встретится с командой Дании, а исландцы в этот же день на выезде сыграют с бельгийцами.
В матче первой группы лиги С сборная Азербайджана в меньшинстве на домашнем поле проиграла команде Люксембурга (1:2), единственный гол азербайджанцев забил бывший нападающий московского "Динамо" Рамиль Шейдаев, команда Люксембурга одержала первую победу за полтора года (гостевую - впервые за два года), 58 минут на поле провел полузащитник "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль. В другом матче группы черногорцы в гостях оказались сильнее киприотов со счетом 2:0. Во второй группе лиги С сборная Грузии на выезде переиграла эстонцев (1:0), передачей отметился полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия. Сборная Северной Македонии на своем поле переиграла команду Армении (2:1), за которую дебютировал полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян. В группе 2 лиги D сборная Гибралтара переиграла команду Сан-Марино (1:0) и прервала серию из 10 поражений подряд в официальных играх.