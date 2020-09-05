Криштиану Роналду пропустит матч Лиги наций с хорватами из-за укуса пчелы

ТАСС, 5 сентября. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет в домашнем матче первого тура группового раунда Лиги наций с командой Хорватии из-за укуса пчелы. Об этом сообщил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, комментарий которого приводит портал Football Italia .

Матч между командами Португалии и Италии должен состоятся в субботу, начало в 21:45 мск.

"Я очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке, - сказал Сантуш. - Он провел хорошую тренировку, но вдруг в среду один из его пальцев на ноге покраснел так, как после укуса пчелы. Надо подождать, не знаю, сколько времени займет его восстановление".

По информации портала, Роналду не тренировался несколько дней.

Роналду 35 лет, за сборную Португалии он провел 164 матча, забив 99 голов. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы.