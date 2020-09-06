Матыцин: Адыгея вошла в число регионов-лидеров страны по обеспеченности спортобъектами

"Конечно, мы не можем сравнивать такие крупные регионы, как Москва, Санкт-Петербург, где очень много людей проживают. Но по коэффициенту соотношения количества жителей и наличия спортивной инфраструктуры Адыгея входит, наверное, в число пяти ведущих регионов. <…> Республика является одним из лидеров по обеспеченности спортивными объектами для разных категорий населения", - сказал министр.

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Республика Адыгея вошла в число российских регионов, наиболее обеспеченных спортивной инфраструктурой из расчета на душу населения. Об этом заявил журналистам в воскресенье министр спорта РФ Олег Матыцин, который находится в республике с рабочей поездкой.

Все вопросы по строительству спортивной инфраструктуры в республике решаются при активной поддержке федерального центра, потому что в одиночку региону решить задачи было бы не под силу, сообщил, в свою очередь, глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "Мы продолжим строить спортивную инфраструктуру. В этом году у нас четыре физкультурно-оздоровительных комплекса строится в районных центрах, в следующем году - два ФОКа, и мы полностью заканчиваем строительство ФОКов в районных центрах. У нас реализуется программа по комплексному развитию территорий, важно, чтобы человек получал все услуги там, где он проживает, чтобы они были в шаговой доступности", - отметил Кумпилов.

В Адыгее функционирует 941 спортивный объект. Число жителей региона, вовлеченных в систематические занятия физкультурой и спортом, по итогам минувшего года превысило 47%, сообщили ТАСС в республиканском комитете по физической культуре и спорту.

В ходе рабочей поездки в Адыгею Матыцин принял участие в открытии первого ледового комплекса в спортивной истории республики, построенного в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".