Оздоев: российские футболисты могли пропустить два гола от венгров из-за усталости

Россияне выиграли у венгров со счетом 3:2, ведя по ходу матча со счетом 3:0.

ТАСС, 6 сентября. Футболисты сборной России могли пропустить два мяча в игре Лиги наций от команды Венгрии из-за усталости. Об этом в эфире канала "Матч Премьер" рассказал полузащитник российской сборной Магомед Оздоев.

"Получилось, что пропустили неожиданный гол, до этого вели 3:0, игра спокойно давалась. Возможно, все случилось, так как накопилась усталость. Самое главное, довели игру до победы", - сказал Оздоев.

Полузащитник "Зенита" стал автором второго гола в матче. "[Андрей] Семенов протолкнул мяч, и мне оставалось попасть в створ", - отметил он.

Защитник Федор Кудряшов отметил, что в таких матчах нельзя терять когнцентрацию. "Наверное, это вопрос психологии, такие вещи не прощают. Спасибо ребятам, что довели матч до победы", - сказал он.

По мнению Кудряшова, сделанные во втором тайме замены, в частности выход защитника Вячеслава Караваева на правый фланг, помогли сборной России. "Схема осталась та же, надо было освежить игру. Думаю, те ребята, кто вошли в игру, добавили свежести", - подчеркнул он.