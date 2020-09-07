Заседание по восстановлению прав Союза биатлонистов России пройдет 15 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Очередное заседание рабочей группы по восстановлению прав Союза биатлонистов России (СБР) в международной федерации пройдет 15 сентября в формате видеоконференции. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Международный союз биатлонистов не планирует отменять первые этапы Кубка мира

На эту тему

Рабочая группа по вопросу восстановления прав СБР призвана отслеживать выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU. В нее входят представители СБР, IBU, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства.

"СБР и IBU проведут встречу в формате видеоконференции 15 сентября", - сообщили в IBU.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Причиной послужило большое число допинговых нарушений российскими спортсменами. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна лишилась права проводить состязания под эгидой IBU.

Вопрос восстановления прав СБР может быть обсужден на ближайшем конгрессе IBU, который пройдет в ноябре 2020 года.