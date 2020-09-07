Хоккеист "Спартака" Радил отметил, что больше всего соскучился по играм против "Динамо"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Хоккеист московского "Спартака" Лукаш Радил отметил, что за время выступлений в североамериканских лигах больше всего соскучился по играм против московского "Динамо". Об этом Радил рассказал журналистам.

В понедельник "Спартак" переиграл московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, Радил стал автором третьей заброшенной шайбы. Чешский нападающий выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 год, после чего отправился в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе".

"Думаю, что здесь хоккей более техничный, а там все просто идут на ворота. Не знаю почему, но больше всего почему-то скучал по играм против "Динамо", - отметил Радил.

"Спартак" одержал первую победу в регулярном чемпионате, прервав серию из двух поражений подряд на старте сезона. "Сегодня была очень тяжелая игра, потому что мы проиграли два матча, психологически было очень важно выиграть. Нам пока не хватает голов, они придут, надо просто быть увереннее, с "Автомобилистом" мы играли уже хорошо ("Спартак" проиграл со счетом 0:1 - прим. ТАСС), тренер нам сказал, что если мы будем так играть, то очки придут. Сегодня мы забили - это самая главная разница по сравнению с прошлым матчем", - сказал Радил.

В следующем матче "Спартак" 9 сентября примет уфимский "Салават Юлаев".