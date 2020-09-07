Гол Бареллы помог сборной Италии победить команду Нидерландов в матче Лиги наций

Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Николо Барелла. В составе сборной Нидерландов полный матч провел бывший полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес.

ТАСС, 7 сентября. Сборная Италии по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Нидерландов в матче второго тура группового раунда Лиги наций. Встреча прошла в Амстердаме при пустых трибунах.

Российские футболисты не без проблем одержали две победы в Лиге наций

Осадок остался. Российские футболисты не без проблем одержали две победы в Лиге наций

Сборные Италии и Нидерландов выступают в первой группе лиги А. В параллельном матче квартета сборная Польши в гостях победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. Сборная Италии набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице, далее идут команды Нидерландов (3), Польши (3) и Боснии и Герцеговины (1).

В матче первой группы лиги B сборная Норвегии в гостях разгромила команду Северной Ирландии (5:1), дубль в составе норвежцев оформил Эрлинг Холанд. В другом матче группы румыны на выезде оказались сильнее австрийцев (3:2). Во второй группе лиги B команда Шотландии в гостях переиграла команду Чехии (2:1), за которую играли футболисты из молодежной сборной, поскольку основа из-за случаев заражения коронавирусом не смогла принять участия в матче. В параллельном матче команда Израиля на домашнем поле сыграла вничью со словаками (1:1).

В следующем туре подопечные Роберто Манчини в гостях сыграют с поляками, а сборная Нидерландов также на выезде встретится с командой Боснии и Герцеговины. Обе встречи пройдут 11 октября.