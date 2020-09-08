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US Open

Джокович призвал поддержать пострадавшую на матче US Open судью

Сербский теннисист был дисквалифицирован в воскресенье за неспортивное поведение
Новак Джокович EPA-EFE/MAST IRHAM
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/MAST IRHAM

ТАСС, 8 сентября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович призвал болельщиков поддержать рефери, которая пострадала после его удара по мячу во время матча на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Комментарий спортсмена приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на его аккаунт в Twitter.

В воскресенье в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович был дисквалифицирован при счете 6:5 в первом сете в пользу испанского теннисиста за нанесение травмы линейному судье после откидки мяча ракеткой. Многие поклонники поддержали спортсмена, но при этом начали оскорблять арбитра.

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"Пожалуйста, помните, что судья, вчера получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей общей поддержке. Она совершенно ни в чем не виновата. Я прошу вас проявить к ней заботу и поддержать ее", - написал серб.

Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он провел 282 недели в ранге первой ракетки (третий показатель в истории). На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

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