Джокович призвал поддержать пострадавшую на матче US Open судью

ТАСС, 8 сентября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович призвал болельщиков поддержать рефери, которая пострадала после его удара по мячу во время матча на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Комментарий спортсмена приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на его аккаунт в Twitter.

В воскресенье в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович был дисквалифицирован при счете 6:5 в первом сете в пользу испанского теннисиста за нанесение травмы линейному судье после откидки мяча ракеткой. Многие поклонники поддержали спортсмена, но при этом начали оскорблять арбитра.