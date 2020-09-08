Хомуха: ничья в игре с поляками стратегически удобна молодежной сборной России по футболу

Молодежная сборная России во вторник на выезде проведет матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы - 2021 против команды Польши. Перед встречей россияне занимают первое место в турнирной таблице группы, набрав в семи играх 17 очков. Поляки, которые провели на один матч меньше, располагаются на второй позиции с 13 баллами. Первая игра между этими командами, прошедшая в Екатеринбурге в октябре 2019 года, завершилась вничью - 2:2, хозяева поля ушли от поражения благодаря голу полузащитника "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в компенсированное ко второму тайму время.

"Поляки - это основной соперник нашей команды в отборочном раунде, - сказал Хомуха. - Первая игра, в которой в концовке удалось отыграться и свести матч к ничьей, говорит о силе соперника. Предстоящий матч будет непростым".

"Вратарь и линия обороны должны проявить хороший уровень взаимодействия между собой, потому что, как мне предполагается, соперник будет по большей части атаковать. Важно сыграть на ноль и реализовать свои шансы в атаке", - добавил он, рассуждая о том, от чьих действий во многом будет зависеть результат встречи.

На вопрос о том, может ли российскую сборную устроить ничья в выездном матче с командой Польши, Хомуха сказал, что это будет зависеть от того, какую игру будут демонстрировать обе сборные. "Мне кажется, стратегически ничейный результат нас устроит. Большой трагедией это не будет, важно не уступить в этом матче", - отметил собеседник агентства.

Сборная не должна впадать в уныние из-за травмы лучшего бомбардира

В предстоящей встрече за российскую команду не сыграют два футболиста основного состава ЦСКА - нападающий Федор Чалов, который прибыл на сентябрьский сбор, но покинул его из-за проблем с коленом, и защитник Игорь Дивеев, получивший повреждение в концовке победного матча против сборной Болгарии (2:0).

"Чалов пропускал матч с командой Болгарии, и большой потерей это не стало для сборной, она нашла внутренние резервы, - подчеркнул бывший тренер молодежной сборной России. - Думаю, точно также найдут и внутренние резервы по замене защитника. Несомненно, Дивеев хорошо играет при стандартных положениях (игрок обороны с тремя голами является лучшим бомбардиром команды в отборе к Евро-2021 - прим. ТАСС), и то, что это потеря, это однозначно, но не стоит впадать в уныние. Всегда должны быть игроки, которые должны помочь команде в этой сложной ситуации".

До конца отборочного турнира помимо матча с поляками сборной России предстоит провести еще две игры, соперниками в которых станут аутсайдеры группы - команды Эстонии и Латвии. Встречи пройдут 9 и 13 октября дома и на выезде соответственно.

В молодежном чемпионате Европы примут участие 16 команд, две из которых уже известны - сборные Венгрии и Словении, которые получили путевки как страны - организаторы турнира. Девять команд, которые займут первые места в отборочных группах, попадут на турнир напрямую. Еще пять участников финального турнира определятся среди девяти команд, ставших вторыми в группах. Путевки получат пять лучших команд - они определятся по результатам матчей против сборных, финишировавших на первых, третьих, четвертых и пятых местах.

Сборная России может четвертый раз в истории выйти на молодежный чемпионат Европы. С 1992 года национальная команда 12 раз не прошла квалификацию. На турнир она выходила в 1994 (1/4 финала), 1998 (1/4 финала) и 2013 годах (четвертое место в группе).