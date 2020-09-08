Бушманов не сомневается в том, что молодежная сборная России выйдет на ЧЕ-2021

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сомнений в том, что молодежная сборная России по футболу выйдет в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года, нет. Такое мнение ТАСС высказал бывший старший тренер российской молодежной сборной Евгений Бушманов.
Молодежная сборная России во вторник на выезде проведет матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы - 2021 против команды Польши. Перед встречей россияне занимают первое место в турнирной таблице группы, набрав в семи играх 17 очков. Поляки, которые провели на один матч меньше, располагаются на второй позиции с 13 баллами. Первая игра между этими командами, прошедшая в Екатеринбурге в октябре 2019 года, завершилась вничью - 2:2, хозяева поля ушли от поражения благодаря голу полузащитника "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в компенсированное ко второму тайму время.
"Есть шанс практически гарантировать себе выход на чемпионат Европы - надо выигрывать у сборной Польши, - сказал Бушманов. - Важно выиграть у прямого конкурента и пройти дальше".
До конца отборочного турнира помимо матча с поляками сборной России предстоит провести еще две игры, соперниками в которых станут аутсайдеры группы - команды Эстонии и Латвии. Встречи пройдут 9 и 13 октября дома и на выезде соответственно. "Никаких сомнений в том, что в этих играх сборная возьмет шесть очков, нет. С учетом этого можно говорить о том, что ничья нас устроит и сборная не упустит первое место в группе", - отметил он.
Отсутствие Чалова и Дивеева в матче с поляками - проблема
В предстоящей встрече за российскую команду не сыграют два футболиста основного состава ЦСКА - нападающий Федор Чалов, который прибыл на сентябрьский сбор, но покинул его из-за проблем с коленом, и защитник Игорь Дивеев, получивший повреждение в концовке победной игры против сборной Болгарии (2:0).
"Конечно, их отсутствие - это проблема. Чалов - основной нападающий, а Дивеев, несмотря на то, что он лучший бомбардир "молодежки" в данный момент, в первую очередь это лидер обороны. Но, надеюсь, что ребята, которые их заменят, сыграют достойно и помогут команде решить задачу", - добавил собеседник агентства.
"В нашей молодежной сборной собраны достаточно квалифицированные футболисты, которые имеют серьезный опыт игры на уровне премьер-лиги, они являются основными игроками своих клубов, а кто-то даже лидерами, - подчеркнул Бушманов. - Естественно, результат зависит от всех, но понятно, что в первую очередь лидеры молодежки - это [Иван] Обляков, [Матвей] Сафонов, [Роман] Евгеньев, [Константин] Кучаев. В принципе, у нас довольно широкая обойма игроков, особенно в средней линии и атаке. От того, как они сыграют, будет многое зависеть".
В молодежном чемпионате Европы примут участие 16 команд, две из которых уже известны - сборные Венгрии и Словении, которые получили путевки как страны - организаторы турнира. Девять команд, которые займут первые места в отборочных группах, попадут на турнир напрямую. Еще пять участников финального турнира определятся среди девяти команд, ставших вторыми в группах. Путевки получат пять лучших команд - они определятся по результатам матчей против сборных, финишировавших на первых, третьих, четвертых и пятых местах.
Сборная России может четвертый раз в истории выйти на молодежный чемпионат Европы. С 1992 года национальная команда 12 раз не прошла квалификацию. На турнир она выходила в 1994 (1/4 финала), 1998 (1/4 финала) и 2013 годах (четвертое место в группе).