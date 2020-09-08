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Чемпионат России по легкой атлетике

Прыгунья с шестом Сидорова превзошла Исинбаеву по количеству побед на чемпионатах России

Спортсменка выиграла турнир в четвертый раз
Анжелика Сидорова AP Photo/Matt Dunham
Описание
Анжелика Сидорова
© AP Photo/Matt Dunham

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова победила на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Спортсменка показала результат 4,70 метра.

29-летняя Сидорова стала четырехкратной чемпионкой России. Ранее она побеждала в 2014, 2015 и 2019 годах. По количеству побед на летних национальных первенствах Сидорова превзошла двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, в активе которой три золотых медали чемпионатов России (2002, 2013 и 2016).

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Второе и третье места в Челябинске поделили Аксана Гатауллина и Ирина Иванова, обе спортсменки показали результат 4,50 метра. Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Кэти Нагеотт (4,92), Европы - шведке Михаэле Мейер (4,83).

16 августа на турнире в Москве Сидорова сумела преодолеть планку на высоте 4,80 метра. На Кубке России в Брянске, который проходил в конце августа, чемпионка мира победила с результатом 4,75 метра.

Сидорова выиграла чемпионата мира - 2019 в Дохе с личным рекордом - 4,95 метра.

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