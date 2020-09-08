Прыгунья с шестом Сидорова превзошла Исинбаеву по количеству побед на чемпионатах России

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова победила на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Спортсменка показала результат 4,70 метра.

29-летняя Сидорова стала четырехкратной чемпионкой России. Ранее она побеждала в 2014, 2015 и 2019 годах. По количеству побед на летних национальных первенствах Сидорова превзошла двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, в активе которой три золотых медали чемпионатов России (2002, 2013 и 2016).