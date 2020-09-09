Зверев обыграл Чорича и стал первым полуфиналистом US Open

ТАСС, 9 сентября. Пятый сеяный Александр Зверев из Германии обыграл хорвата Борну Чорича в четвертьфинале US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open

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Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3 в пользу 23-летнего Зверева. В полуфинале он встретится с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Денис Шаповалов (Канада).

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Зверев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее он выходил в полуфинал Australian Open (2020).

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем US Open является Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.