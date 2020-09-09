Песков надеется на успешное возобновление турнира претендентов именно в Екатеринбурге

Во вторник Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о возобновлении турнира претендентов с 1 ноября. Принимающим городом станет Екатеринбург, где проходила первая часть турнира. FIDE также выбрала Тбилиси в качестве альтернативного места проведения.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков надеется, что эпидемиологическая ситуация не повлияет на возобновление турнира претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге. Об этом Песков заявил ТАСС.

"Многое будет зависеть от санитарных врачей, руководства регионов. Вы знаете, что в этом плане руководители регионов используют свои специальные полномочия. Но мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит, чтобы такое важное первенство состоялось именно у нас", - сказал Песков.

"Однако Всемирная шахматная онлайн-олимпиада сейчас показала, что шахматы - уникальный вид спорта, который не связан ни с географией, ни с очным контактом. Это совершенно свободный вид спорта, который может использовать современные средства связи и коммуникации и не испытывать каких-либо ограничений", - добавил собеседник агентства.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5). Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.