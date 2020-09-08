Турнир претендентов по шахматам возобновится 1 ноября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Приостановленный из-за пандемии коронавируса турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге возобновится 1 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе Международной шахматной федерации (FIDE), оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В качестве резервного места проведения выбран Тбилиси.

"Согласно контракту, Екатеринбург, город, организовавший на высшем уровне проведение первых туров в марте 2020 года, по-прежнему считается принимающим городом, - говорится в сообщении. - Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, FIDE определила резервное место проведения турнира: Тбилиси официально утвержден в качестве альтернативы, и он готов принять турнир в те же сроки".

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5). Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.