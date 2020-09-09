КХЛ предупредила "Динамо" за задержку матча со "Спартаком" из-за проблем с освещением

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла строгое предупреждение столичному "Динамо" в связи с задержкой домашнего матча со "Спартаком" из-за неполадок с освещением на "ВТБ-Арене". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Встреча прошла 7 сентября, "Спартак" одержал победу со счетом 3:1.

"На 59-й минуте матча "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) на арене погасла часть освещения, что привело к задержке игры, - говорится в сообщении лиги. - Нарушение технического регламента КХЛ было зафиксировано лигой и отмечено в официальном протоколе матча. "Динамо" вынесено строгое предупреждение. В случае повторения подобных ситуаций на клуб могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ".

Согласно дисциплинарному регламенту, за несоблюдение требований по освещению на клуб налагается штраф в размере 500 тыс. рублей за каждое нарушение.