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Футбол в России

Александр Медведев: "Зенит" не пытался купить футболиста ЦСКА Влашича

В среду издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что "Зенит" был готов заплатить ЦСКА за 22-летнего Влашича около €25 млн
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" не делал предложений по покупке у ЦСКА хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

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В среду издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что "Зенит" был готов заплатить ЦСКА за 22-летнего Влашича около €25 млн, а игроку предложить личный контракт с зарплатой €4,5 млн в год.

"Сам факт не соответствует действительности", - сказал Медведев.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, первый сезон провел в российском клубе на правах аренды из английского "Эвертона". В 2019 году армейцы, по данным портала Transfermarkt, заплатили за полузащитника €15,7 млн. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. За красно-синих провел 73 матча во всех турнирах, забив 24 мяча и отдав 16 голевых передач. Стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате России по итогам прошлого сезона (12 мячей), болельщики признали хорвата лучшим игроком команды.

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