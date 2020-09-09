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Мировой футбол

Заразившийся коронавирусом тренер Канчельскис сообщил об улучшении состояния здоровья

Ранее у главного тренера узбекистанского футбольного клуба "Навбахор" было выявлено поражение 20% легких

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Состояние здоровья заразившегося коронавирусом главного тренера узбекистанского футбольного клуба "Навбахор" Андрея Канчельскиса улучшилось. Об этом Канчельскис сообщил ТАСС.

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28 августа 51-летний Канчельскис заявил ТАСС, что у него и группы игроков команды тесты на коронавирус дали положительный результат. По итогам обследования у него было выявлено поражение 20% легких.

"Есть динамика улучшения здоровья, - сказал Канчельскис. - Нужно пройти по правилам намеченный 10-дневный курс лечения. Потом сдача анализов, будут смотреть результаты, если надо, продолжат дальше держать. Выполняю все назначенные процедуры".

"Из клуба не забывают, звонят, поддерживают, все нормально", - добавил тренер.

Канчельскис повторно возглавил "Навбахор" в августе 2019 года, спустя два месяца после своей отставки. В 2018 году под его руководством команда из Намангана заняла третье место в чемпионате Узбекистана. В России специалист работал в "Торпедо-ЗИЛ" (Москва), "Уфе", "Волге" (Нижний Новгород) и "Солярисе" (Москва).

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