Заразившийся коронавирусом тренер Канчельскис сообщил об улучшении состояния здоровья

28 августа 51-летний Канчельскис заявил ТАСС, что у него и группы игроков команды тесты на коронавирус дали положительный результат. По итогам обследования у него было выявлено поражение 20% легких.

"Есть динамика улучшения здоровья, - сказал Канчельскис. - Нужно пройти по правилам намеченный 10-дневный курс лечения. Потом сдача анализов, будут смотреть результаты, если надо, продолжат дальше держать. Выполняю все назначенные процедуры".

"Из клуба не забывают, звонят, поддерживают, все нормально", - добавил тренер.

Канчельскис повторно возглавил "Навбахор" в августе 2019 года, спустя два месяца после своей отставки. В 2018 году под его руководством команда из Намангана заняла третье место в чемпионате Узбекистана. В России специалист работал в "Торпедо-ЗИЛ" (Москва), "Уфе", "Волге" (Нижний Новгород) и "Солярисе" (Москва).