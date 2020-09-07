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Влияние коронавируса на спорт

Чемпион мира по футболу Мбаппе заразился коронавирусом

Французский форвард пропустит матч второго тура Лиги наций против команды Хорватии
Килиан Мбаппе EPA-EFE/Jessica Gow
Описание
Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/Jessica Gow

ТАСС, 7 сентября. Коронавирусная инфекция выявлена у нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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Мбаппе помещен на карантин и пропустит домашний матч второго тура группового раунда Лиги наций против команды Хорватии, который пройдет 8 сентября. При этом нападающий участвовал в тренировке сборной Франции, которая прошла в понедельник вечером. Тестирование игрок прошел утром того же дня.

Ранее ПСЖ сообщил о шести случаях заражения в команде. По информации издания L'Equipe, были инфицированы аргентинские полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, ранее выступавший за петербургский "Зенит", а также бразильский нападающий Неймар.

Мбаппе 21 год, он выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако". Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по два раза завоевывал Кубок Франции и Кубок лиги, один раз суперкубок страны. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку Европы - Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Новый сезон чемпионата Франции стартовал 21 августа. Состоялись два тура, ПСЖ не провел ни одного матча, встречи были перенесены по просьбе клуба из Парижа.

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