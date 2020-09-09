Более 170 тыс. кресел будет демонтировано со стадионов ЧМ-2022 после окончания турнира

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Более 170 тыс. кресел со стадионов чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре будет демонтировано после окончания турнира. Об этом говорится в отчете, составленном Верховным комитетом по проведению и наследию турнира для Международной федерации футбола, который оказался в распоряжении ТАСС.

В отчете рассматриваются дизайн и строительство каждого стадиона с точки зрения наследия и принципов устойчивого развития.

"Для проведения чемпионата мира требуется увеличенная вместимость стадионов - в Катаре традиционно нет необходимости для таких вместительных арен. Решением этого вопроса стал модульный дизайн стадионов. В общей сложности с различных стадионов чемпионата мира после турнира будет демонтировано более 170 тыс. кресел, - говорится в отчете. - Верховный комитет планирует передать их странам, которые нуждаются в создании и развитии спортивной инфраструктуры".

"Модульный дизайн позволяет оперативно сократить вместимость арен и транспортировать кресла в другие регионы для повторного использования. Так наследие чемпионата мира почувствуют жители других стран, и этот эффект будет длительным", - также говорится в отчете.

Строительный мусор использовался заново или перерабатывался

"Строительство стадионов - важнейший элемент того, чтобы чемпионаты мира были успешными и более экологичными. Отчет ясно показывает, что подготовка к чемпионату мира в Катаре идет в соответствии с самыми высокими стандартами, - отметил глава департамента ФИФА по устойчивому развитию Федерико Аддьеки. - Верховный комитет применяет инновационный подход и использует новые экологичные технологии, поэтому проведение турнира будет иметь долгосрочный позитивный эффект для всего региона".

Главный менеджер комитета по устойчивому развитию и окружающей среде Бодур Аль-Меер отметил, что принципы экологичности при подготовке к турниру были в центре внимания начиная с 2010 года, когда исполком ФИФА принял решение отдать Катару право проведение чемпионата мира. "Нашей целью всегда было то, чтобы строительство и подготовка инфраструктуры чемпионата мира позитивно сказывалась на экологии нашей планеты. Мы хотим задать новые стандарты устойчивого развития и экологичности при проведении глобальных спортивных мероприятий", - сказал он.