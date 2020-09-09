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КХЛ

Московское "Динамо" проиграло "Локомотиву", потерпев третье поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославского клуба
Хоккеисты "Динамо" Илья Шипов и "Локомотива" Никита Черепанов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Динамо" Илья Шипов и "Локомотива" Никита Черепанов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" проиграло ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27), у гостей отличились Егор Аверин (17), Рушан Рафиков (49) и Денис Алексеев (54). Капитан "Динамо" Вадим Шипачев отметился результативной передачей, набрав 150-е очко за клуб.

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Наставник "Динамо" Владимир Крикунов провел 1400-й матч в тренерской карьере, что является рекордом в истории отечественного хоккея. Только пяти наставникам удалось провести более 1000 матчей в чемпионатах страны. Помимо Крикунова, эту отметку преодолели Валерий Белоусов (1302), Виктор Тихонов (1174), Зинэтула Билялетдинов (1132) и Геннадий Цыгуров (1058).

"Динамо" потерпело третье поражение подряд со старта сезона, в прошедших играх бело-голубые проиграли омскому "Авангарду" (1:2) и московскому "Спартаку" (1:3). "Локомотив" одержал третью победу подряд, ранее ярославцы обыграли "Спартак" (7:2) и хабаровский "Амур" (2:0). Железнодорожники прервали трехматчевую безвыигрышную серию с "Динамо" - прошлую победу над бело-голубыми "Локомотив" одержал 12 сентября 2019 года.

В следующем матче "Динамо" 12 сентября в гостях сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, "Локомотив" днем ранее в Санкт-Петербурге встретится с местным СКА.

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1Локомотив330000012-46
2СКА320001010-85
3ЦСКА32000108-55
4Йокерит32000019-14
5Северсталь32000019-94
6Спартак420000210-124
7Динамо Мн411000212-134
8Витязь310000210-82
9Динамо Р31000027-92
10Сочи30100024-112
11Динамо М30000034-80
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КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист330000011-16
2Авангард330000011-36
3Металлург330000011-26
4Салават Юлаев430000114-116
5Ак Барс412000111-126
6Трактор31000116-73
7Барыс31000118-103
8Торпедо НН310000210-122
9Нефтехимик31000025-112
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