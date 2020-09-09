Московское "Динамо" проиграло "Локомотиву", потерпев третье поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" проиграло ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27), у гостей отличились Егор Аверин (17), Рушан Рафиков (49) и Денис Алексеев (54). Капитан "Динамо" Вадим Шипачев отметился результативной передачей, набрав 150-е очко за клуб.
Наставник "Динамо" Владимир Крикунов провел 1400-й матч в тренерской карьере, что является рекордом в истории отечественного хоккея. Только пяти наставникам удалось провести более 1000 матчей в чемпионатах страны. Помимо Крикунова, эту отметку преодолели Валерий Белоусов (1302), Виктор Тихонов (1174), Зинэтула Билялетдинов (1132) и Геннадий Цыгуров (1058).
"Динамо" потерпело третье поражение подряд со старта сезона, в прошедших играх бело-голубые проиграли омскому "Авангарду" (1:2) и московскому "Спартаку" (1:3). "Локомотив" одержал третью победу подряд, ранее ярославцы обыграли "Спартак" (7:2) и хабаровский "Амур" (2:0). Железнодорожники прервали трехматчевую безвыигрышную серию с "Динамо" - прошлую победу над бело-голубыми "Локомотив" одержал 12 сентября 2019 года.
В следующем матче "Динамо" 12 сентября в гостях сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, "Локомотив" днем ранее в Санкт-Петербурге встретится с местным СКА.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|2
|СКА
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|10-8
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|8-5
|5
|4
|Йокерит
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-1
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-9
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|12-13
|4
|8
|Витязь
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-8
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|2
|10
|Сочи
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|4-11
|2
|11
|Динамо М
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-1
|6
|2
|Авангард
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-3
|6
|3
|Металлург
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-2
|6
|4
|Салават Юлаев
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-11
|6
|5
|Ак Барс
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|11-12
|6
|6
|Трактор
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6-7
|3
|7
|Барыс
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|8-10
|3
|8
|Торпедо НН
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|2
|9
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-11
|2
|10
|Сибирь
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-7
|0
|11
|Куньлунь
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2-12
|0
|12
|Амур
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|7-19
|0