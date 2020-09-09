Московское "Динамо" проиграло "Локомотиву", потерпев третье поражение подряд в КХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27), у гостей отличились Егор Аверин (17), Рушан Рафиков (49) и Денис Алексеев (54). Капитан "Динамо" Вадим Шипачев отметился результативной передачей, набрав 150-е очко за клуб.

Наставник "Динамо" Владимир Крикунов провел 1400-й матч в тренерской карьере, что является рекордом в истории отечественного хоккея. Только пяти наставникам удалось провести более 1000 матчей в чемпионатах страны. Помимо Крикунова, эту отметку преодолели Валерий Белоусов (1302), Виктор Тихонов (1174), Зинэтула Билялетдинов (1132) и Геннадий Цыгуров (1058).

"Динамо" потерпело третье поражение подряд со старта сезона, в прошедших играх бело-голубые проиграли омскому "Авангарду" (1:2) и московскому "Спартаку" (1:3). "Локомотив" одержал третью победу подряд, ранее ярославцы обыграли "Спартак" (7:2) и хабаровский "Амур" (2:0). Железнодорожники прервали трехматчевую безвыигрышную серию с "Динамо" - прошлую победу над бело-голубыми "Локомотив" одержал 12 сентября 2019 года.

В следующем матче "Динамо" 12 сентября в гостях сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, "Локомотив" днем ранее в Санкт-Петербурге встретится с местным СКА.