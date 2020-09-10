Призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Иванюк стал первым на чемпионате России в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк одержал победу на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Спортсмен в лучшей попытке прыгнул на 2,24 метра.

Призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Акименко снялся с чемпионата России из-за травмы

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Второе место в Челябинске занял Александр Асанов (2,24), уступивший Иванюку по количеству попыток, третье - Матвей Рудник (2,19). Лучший результат сезона в мире принадлежит представителю Белоруссии Максиму Недосекову (2,33).

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко досрочно завершил борьбу на чемпионате России из-за травмы.

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в Дохе, Акименко занял второе место, а Иванюк - третье. Оба спортсмена на этом турнире установили свои личные рекорды (по 2,35), однако по попыткам серебро досталось Акименко.

В 2019 году чемпионат России выиграл Акименко (2,33). Серебряным призером стал тогда Даниил Цыплаков (2,28), третье место заняли сразу три спортсмена, показавших одинаковый результат, - Илья Иванюк, Никита Анищенков и Александр Асанов (2,24).