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КХЛ

Тесты на коронавирус семи хоккеистов "Нефтехимика" дали первично положительные результаты

Матч нижнекамского клуба против рижского "Динамо" перенесен на неопределенный срок
Хоккеисты "Нефтехимика" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Нефтехимика"
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Тесты на коронавирусную инфекцию семи игроков нижнекамского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Отмечается, что игроки нижнекамской команды по прилете в Ригу прошли обязательное эскпресс-тестирование, которое и выявило положительные результаты. Отмечается, что зараженные, чьи имена не называются, пройдут расширенное исследование, которое позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды. Гостевой матч клуба против рижского "Динамо", запланированный на 11 сентября, перенесен на неопределенный срок.

"Нефтехимик" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе клуба два очка в трех матчах. Рижский клуб располагается на девятой строчке на Западе, набрав в трех матчах два очка.

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