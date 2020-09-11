Тарпищев: Серена Уильямс по-прежнему выглядит мощно, но ее время проходит

В ночь на пятницу Виктория Азаренко из Белоруссии победила Уильямс в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 1:6, 6:3, 6:3. В финале белорусская спортсменка сыграет с 22-летней японкой Наоми Осакой, матч состоится 12 сентября.

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американская теннисистка Серена Уильямс по-прежнему сохраняет физическую мощь, но ее время проходит. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Белорусская теннисистка победила заслуженно. Физика и мощь у Серены остаются, она в одном ряду с ведущими теннисистками сегодняшнего дня, хотя, конечно, время ее проходит", - сказал Тарпищев.

Президент ФТР подчеркнул, что в финале преимущество будет у теннисистки, которая сумеет лучше восстановиться. "Азаренко играет помощнее , а та - более цепко. В принципе должен быть интересный финал", - отметил Тарпищев.

Уильямс является победительницей 73 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (пятый результат в истории). В ее активе 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, на счету которой 24 титула.

Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе 31-летней теннисистки 21 победа на турнирах под эгидой организации. Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013). Также она ранее дважды выходила в финал US Open (2012, 2013), полуфинал Уимблдона (2011, 2012) и один раз играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции (2013).