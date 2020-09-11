Матч КХЛ "Йокерит" - "Ак Барс", запланированный на 11 сентября, не состоится

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хельсинкским "Йокеритом" и казанским "Ак Барсом" не состоится 11 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

"10 сентября стало известно, что по прилете в Ригу у семи представителей "Нефтехимика" были выявлены первично положительные результаты после прохождения обязательных экспресс-тестов на коронавирус, из которых позже подтвердилось четыре случая. В связи с тем, что 9 сентября 2020 года "Нефтехимик" проводил в Хельсинки матч против "Йокерита", игроки финской команды попали в контактную группу. Им необходимо пройти дополнительные тестирования на коронавирус, из-за чего проведение пятничного матча с "Ак Барсом" не представляется возможным", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Пресс-служба "Йокерита" сообщила, что домашние матчи клуба против "Северстали" (15 сентября) и "Металлурга" (17 сентября), а также игры 19 сентября в Подольске с "Витязем" и 21 сентября с ЦСКА в Москве также переносятся. "О новых датах игр будет объявлено по договоренности с соперниками", - заявила пресс-служба. КХЛ пока не подтвердила информацию о переносе еще четырех игр.

"Команда "Йокерит" прошла тестирование на коронавирус 10 сентября, все результаты отрицательные. В любом случае заражение вирусом было возможно, и в соответствии с инструкциями финских властей игроки были помещены в карантин на 14 дней", - говорится также в сообщении пресс-службы "Йокерита".