Минспорт и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спорта

Сотрудничество предполагает совместное развитие спортивной инфраструктуры на территории Иркутской области, оснащение спортивных объектов и команд необходимым инвентарем, организацию и проведение массовых мероприятий, а также всестороннюю поддержку спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

"Необходимо создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности в районах, муниципальных образованиях, - сказал Матыцин. - Речь идет, прежде всего, о быстровозводимых, не дорогостоящих спортивных объектах. По опыту многих регионов мы видим, что такие спортивные площадки становятся центром притяжения людей, сразу возникает очень комфортная социальная среда и для детей, и для взрослых".

Кобзев отметил, что в настоящее время около 40% жителей Иркутской области занимаются физической культурой и спортом, к 2024 года этот показатель планируется довести до 55% в соответствии с национальными задачами. "Доля детей и молодежи, выбирающих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, сейчас уже более 67%. К 2024 году эту цифру мы планируем увеличить до 85%. Для этого решаются задачи по обеспечению спортивной инфраструктурой", - заявил Кобзев.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.