Фигуристы Мишина и Галлямов получили костюмы за день до контрольных прокатов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бронзовые призеры финала Гран-при прошлого сезона Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили костюмы для своей новой короткой программы за день до контрольных прокатов сборной России. Об этом они сообщили журналистам.
В субботу фигуристы сборной России представляют свои постановки на контрольных прокатах.
"Нам отдали за день до прокатов", - сказала Мишина.
"Мы пытались их довести до совершенства, хотели выйти в костюмах, чтобы был полный образ, - добавил Галлямов. - Хотелось раскрыть образ, чтобы раскрыть всю хореографию с красками".
В межсезонье Мишина и Галлямов перешли в группу тренера Тамары Москвиной. "В новой группе совершенно другие нагрузки, к ним надо было привыкнуть", - отметил Галлямов.
"Пришло осознание - все выливается в результат, - сказала Мишина. - Это большая работа, больше, чем мы думали. Мы делаем свое дело, делаем, что нам посоветуют. Наши тренеры вырастили бешеное количество чемпионов".