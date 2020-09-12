Гунько: футболисты "Химок" прилетели на матч с "Уралом" только во втором тайме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" крайне слабо провели первый тайм матча против екатеринбургского "Урала" в седьмом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение на пресс-конференции выразил главный тренер подмосковной команды Дмитрий Гунько.

Матч "Урал" - "Химки" прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 3:1.

"На первый тайм просто не вышли, сыграли очень плохо, пропустили с пенальти. Плохо двигались без мяча и провели очень низкого качества первый тайм. Во втором тайме команда наконец прилетела в Екатеринбург и показала кусочки хорошей игры, имела моменты, но опять же слабость на стандартных положениях сегодня проявилась", - сказал Гунько.

"Урал" ничем не удивил, мы готовились к игре и, соответственно, знали сильные и слабые стороны, но переиграть, повторюсь, на стандартных положениях, что-то противопоставить команде мы сегодня не смогли", - добавил специалист.

"Урал" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков, "Химки" идут на 15-й строчке, имея в активе три очка.

В следующем туре "Урал" 19 сентября примет петербургский "Зенит", а 16 сентября на выезде сыграет с ульяновской "Волгой" на групповом этапе Бетсити - Кубка России. "Химки" в этот же день встретятся на выезде с "Зенитом" из Иркутска в Кубке России, а 18 сентября в рамках восьмого тура РПЛ отправятся в гости к "Краснодару".