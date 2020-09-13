"Авангард" уступил "Салавату Юлаеву" и потерпел первое поражение в сезоне КХЛ

ТАСС, 13 сентября. Омский "Авангард" на выезде проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 3 612 зрителей.

Московское "Динамо" выиграло у "Барыса" и одержало первую победу в сезоне КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Евгений Бирюков (первая минута) и Тему Хартикайнен (11, 23). У проигравших отличились Александр Хохлачев (16) и Сергей Шумаков (53).

"Авангард" потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ, ранее подопечные Боба Хартли одержали четыре победы подряд на старте. Клуб сохранил первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе восемь очков. "Салават Юлаев" с тем же количеством очков после пяти игр располагается на третьем месте.

В следующем матче омская команда 15 сентября примет петербургский СКА, клуб из Уфы в этот же день дома сыграет с нижегородским "Торпедо".