Хет-трик Аалтонена принес СКА победу над "Нефтехимиком" в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (7-я минута), Миро Аалтонен (37, 39, 50) и Владимир Ткачев (49). У проигравших отличились Александр Осипов (29) и Павел Порядин (36).

Игра "Нефтехимика" с рижским "Динамо", которая должна была пройти 11 сентября, была перенесена, поскольку у семи игроков нижнекамской команды после прилета в Ригу были выявлены первичные положительные результаты тестов на коронавирус. Позднее стало известно, что после углубленного исследования заболевания у игроков "Нефтехимика" не было обнаружено.

СКА одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков. "Нефтехимик" располагается на десятой строчке на Востоке, имея в активе два очка.

В следующем матче петербургский клуб 15 сентября в гостях сыграет с омским "Авангардом", команда из Нижнекамска в этот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл нижегородское "Торпедо" (3:1), ярославский "Локомотив" на своей площадке победил челябинский "Трактор" (2:1), "Сочи" дома уступил казанскому "Ак Барсу" (0:4), подольский "Витязь" обыграл на своей арене череповецкую "Северсталь" после серии буллитов (2:1).