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КХЛ

Хет-трик Аалтонена принес СКА победу над "Нефтехимиком" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2
Хоккеисты СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Петербургский СКА дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (7-я минута), Миро Аалтонен (37, 39, 50) и Владимир Ткачев (49). У проигравших отличились Александр Осипов (29) и Павел Порядин (36).

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Игра "Нефтехимика" с рижским "Динамо", которая должна была пройти 11 сентября, была перенесена, поскольку у семи игроков нижнекамской команды после прилета в Ригу были выявлены первичные положительные результаты тестов на коронавирус. Позднее стало известно, что после углубленного исследования заболевания у игроков "Нефтехимика" не было обнаружено.

СКА одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков. "Нефтехимик" располагается на десятой строчке на Востоке, имея в активе два очка.

В следующем матче петербургский клуб 15 сентября в гостях сыграет с омским "Авангардом", команда из Нижнекамска в этот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл нижегородское "Торпедо" (3:1), ярославский "Локомотив" на своей площадке победил челябинский "Трактор" (2:1), "Сочи" дома уступил казанскому "Ак Барсу" (0:4), подольский "Витязь" обыграл на своей арене череповецкую "Северсталь" после серии буллитов (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА540001019-129
2ЦСКА530101015-79
3Локомотив540000116-98
4Динамо Мн512000216-166
5Северсталь420010110-115
6Спартак520001213-165
7Йокерит32000019-14
8Витязь410100212-92
9Динамо Р31000027-92
10Динамо М40100039-122
11Сочи40100034-152
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Авангард540000117-68
2Металлург540000114-78
3Салават Юлаев540000117-138
4Ак Барс522000115-128
5Автомобилист430010014-57
6Барыс520002115-176
7Торпедо НН510100315-184
8Трактор41000127-93
9Сибирь510010310-133
10Нефтехимик41000037-162
11Куньлунь50000058-200
12Амур50000058-240

 

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