Хет-трик Аалтонена принес СКА победу над "Нефтехимиком" в матче КХЛ

ТАСС, 13 сентября. Петербургский СКА дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (7-я минута), Миро Аалтонен (37, 39, 50) и Владимир Ткачев (49). У проигравших отличились Александр Осипов (29) и Павел Порядин (36).
Игра "Нефтехимика" с рижским "Динамо", которая должна была пройти 11 сентября, была перенесена, поскольку у семи игроков нижнекамской команды после прилета в Ригу были выявлены первичные положительные результаты тестов на коронавирус. Позднее стало известно, что после углубленного исследования заболевания у игроков "Нефтехимика" не было обнаружено.
СКА одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 9 очков. "Нефтехимик" располагается на десятой строчке на Востоке, имея в активе два очка.
В следующем матче петербургский клуб 15 сентября в гостях сыграет с омским "Авангардом", команда из Нижнекамска в этот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл нижегородское "Торпедо" (3:1), ярославский "Локомотив" на своей площадке победил челябинский "Трактор" (2:1), "Сочи" дома уступил казанскому "Ак Барсу" (0:4), подольский "Витязь" обыграл на своей арене череповецкую "Северсталь" после серии буллитов (2:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|5
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|19-12
|9
|2
|ЦСКА
|5
|3
|0
|1
|0
|1
|0
|15-7
|9
|3
|Локомотив
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|16-9
|8
|4
|Динамо Мн
|5
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|16-16
|6
|5
|Северсталь
|4
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|10-11
|5
|6
|Спартак
|5
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|13-16
|5
|7
|Йокерит
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-1
|4
|8
|Витязь
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|12-9
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|2
|10
|Динамо М
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|9-12
|2
|11
|Сочи
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|4-15
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|17-6
|8
|2
|Металлург
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|14-7
|8
|3
|Салават Юлаев
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|17-13
|8
|4
|Ак Барс
|5
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|15-12
|8
|5
|Автомобилист
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|14-5
|7
|6
|Барыс
|5
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|15-17
|6
|7
|Торпедо НН
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|15-18
|4
|8
|Трактор
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|7-9
|3
|9
|Сибирь
|5
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|10-13
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|7-16
|2
|11
|Куньлунь
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-20
|0
|12
|Амур
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|8-24
|0