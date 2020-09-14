Три стадиона ЧМ-2022 по футболу примут матчи возобновляющейся азиатской Лиги чемпионов

Сезон Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК), главного клубного турнира региона, который был приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновится 14 сентября. Матчи Западной зоны АФК пройдут в централизованном формате в Катаре на четырех стадионах, три из которых в конце 2022 года примут матчи мирового первенства. Игры с 14 сентября по 3 октября примут стадионы ЧМ-2022 "Аль-Джануб", "Эдьюкейшн Сити" и "Международный стадион Халифа", четвертой ареной турнира станет арена "Джас-сим бин Хамад".

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Три стадиона, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, примут игры возобновляющейся азиатской Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

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Клубы из Узбекистана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Ирана разыграют путевку в финал с победителем Восточной зоны АФК, матч состоится 19 декабря 2020 года.

По словам генерального директора оргкомитета ЧМ-2022 Нассера Аль-Хатера, Лига чемпионов станет еще одним важным международным турниром, который позволит задолго до мирового первенства протестировать возможности объектов и максимально подготовиться к главному футбольному турниру четырехлетия. "Мы еще не миновали период летней жары, и для нас, в частности, будет важно продемонстрировать инновационные технологии охлаждения. Температура на стадионах составит 18-24 градуса по Цельсию", - отметил он.

Во время матчей азиатской Лиги чемпионов также будут также использоваться три тренировочных площадки, которые были построены к чемпионату мира. "Компактный формат проведения означает, что команды во время пребывания в Катаре смогут базироваться в одном месте, - добавил Аль-Хатер. - Это позитивно скажется на тренировках, позволит сократить время в пути, увеличить время на восстановление и должно в итоге повлиять на качество футбола на поле".

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.