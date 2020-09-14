Шайбеков: "Уфа" договорилась о продаже футболиста Вомбергара в словенскую "Олимпию"

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Российский футбольный клуб "Уфа" и словенская "Олимпия" договорились о трансфере нападающего Андреса Вомбергара, соглашение будет подписано в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Ринат Шайбеков.

Вомбергар перешел в уфимский клуб в феврале 2019 года из "Олимпии". В составе "Уфы" 25-летний словенский нападающий провел 31 матч во всех турнирах и забил два гола.

"У нас появился хороший вариант по трансферу игрока, мы приняли предложение словенского клуба, - сказал Шайбеков. - Сейчас улаживаем последние формальности со словенской стороной, соглашение будет подписано в ближайшие дни. Андресу спасибо за все, но, по моему мнению, в сегодняшних условиях лимита легионер должен играть в основном составе".

"Уфа" после семи матчей идет на 13-м месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, имея в активе пять очков после семи встреч.