Карпин: участник Лиги чемпионов "Локомотив" только оборонялся в матче против "Ростова"

ТАСС, 14 сентября. "Ростов" создал много моментов у ворот московского "Локомотива" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

В понедельник "Локомотив" в гостях со счетом 0:0 сыграл вничью с "Ростовом". Ростовчане превзошли соперника по угловым (8:2) и ударам в створ ворот (4:1).

"Никого не буду выделять, никогда этого не делаю, все молодцы, кто-то лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет. Сегодня мы создали много шансов возле ворот соперника, который оборонялся. А это "Локомотив", команда Лиги чемпионов, так, на всякий случай, десять человек за линией мяча, но ребята все равно создавали моменты", - сказал Карпин.

В турнирной таблице "Ростов" располагается на седьмой строчке, в активе клуба 11 очков. В восьмом туре подопечные Валерия Карпина 19 сентября должны принять "Ротор". Ранее не менее семи футболистов в составе волгоградского клуба заразились коронавирусом, матч против "Краснодара" 13 сентября был отменен.