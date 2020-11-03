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Мировой футбол

"Бенфика" потерпела крупное поражение в чемпионате Португалии по футболу впервые за 10 лет

"Боавишта" обыграла лиссабонский клуб со счетом 3:0
Футболисты "Боавишты" EPA-EFE/FERNANDO VELUDO
Описание
Футболисты "Боавишты"
© EPA-EFE/FERNANDO VELUDO

ТАСС, 3 ноября. Футболисты "Бенфики" со счетом 0:3 уступили "Боавиште" в гостевом матче шестого тура чемпионата Португалии.

Забитыми мячами отметились Эйнджел Гомес (18-я минута), Альберт Элис (38) и Янис Хамаш (76).

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"Бенфика" проиграла в матче национального первенства с крупным счетом впервые за 10 лет. В предыдущий раз лиссабонскую команду разгромили во встрече чемпионата Португалии 7 ноября 2010 года. Тогда благодаря дублям Халка и Радамеля Фалькао, а также голу Сильвестра Варелы "Порту" на своем поле победил "Бенфику" со счетом 5:0.

"Бенфика" прервала семиматчевую победную серию в различных турнирах. В прошлый раз подопечные Жорже Жезуша не смогли победить 15 сентября - в игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий ПАОК дома победил португальскую команду со счетом 2:1. В следующей стадии ПАОК уступил российскому "Краснодару" (1:2, 1:2). "Боавишта" прервала пятиматчевую серию поражений в очных встречах с "Бенфикой".

В турнирной таблице "Бенфика" занимает второе место с 15 очками в шести матчах. "Боавишта" поднялась на 13-ю строчку, набрав шесть очков. В следующем туре "Бенфика" примет "Брагу" 8 ноября, "Боавишта" в тот же день в гостях сыграет с "Фаренсе". В четверг подопечные Жезуша дома встретятся с шотландскими "Рейнджерс" в рамках группового этапа Лиги Европы.

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