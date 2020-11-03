Мещеряков: "Атлетико" будет приезжать в Москву, пока "Локомотив" его не обыграет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Футболисты испанского "Атлетико" будут приезжать в Москву до тех пор, пока "Локомотив" не одержит победу в личном противостоянии. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Во вторник "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Атлетико" со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы сказали "Атлетико", что они сюда будут ездить до тех пор, пока мы их не обыграем. Сейчас ничья, так что им еще раз придется сюда приезжать. Произойдет ли это в следующем году? Будем стараться", - сказал Мещеряков.

В прошлом туре "Локомотив" на своем поле уступил германской "Баварии" со счетом 1:2. "При полной самоотдаче и самоотверженности с такими командами, как "Бавария" и "Атлетико", можно достигать определенных результатов", - отметил Мещеряков.

Ранее "Атлетико" и "Локомотив" встречались между собой в еврокубках пять раз. Из пяти матчей российской команде удалось отобрать очки у испанцев только в первом. Это произошло 25 октября 2007 года в групповом этапе Кубка УЕФА, встреча в Москве завершилась вничью со счетом 3:3. В прошлом сезоне испанская команда дважды обыграла железнодорожников с одинаковым счетом 2:0 в групповом этапе Лиги чемпионов, а в сезоне-2017/18 "Атлетико" выиграл два матча в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0 и 5:1.

После трех туров "Локомотив" с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, "Атлетико" идет вторым, набрав четыре очка. Австрийский "Зальцбург" (1 очко) и германская "Бавария" (6) проводят очную встречу в эти минуты.