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Лига чемпионов

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со счетом 1:1 с испанским "Атлетико" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

Голом у московского клуба отметился Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 25-й минуте. В составе гостей мяч забил Хосе Мария Хименес (18). В компенсированное ко второму тайму время желтую карточку получил главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

"Локомотив" и "Атлетико" встретились в шестой раз и во второй раз сыграли вничью. До этого команды разошлись миром на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2007/08 (3:3). Затем для железнодорожников последовали четыре поражения: два в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 (0:3; 1:5) и еще два - на групповой стадии прошлого розыгрыша Лиги чемпионов (0:2; 0:2). Российские клубы не могут победить в Лиге чемпионов с 27 ноября 2019 года, когда петербургский "Зенит" в пятом туре дома обыграл французский "Лион" (2:0).

После трех туров "Локомотив" с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, "Атлетико" идет вторым, набрав четыре очка. Австрийский "Зальцбург" (1 очко) и германская "Бавария" (6) проведут очную встречу позднее во вторник.

В следующем туре "Локомотив" сыграет 25 ноября с "Атлетико" на выезде, "Бавария" в тот же день примет "Зальцбург".

Ход встречи

"Локомотив" продолжил радовать своих болельщиков мощным световым шоу перед матчами Лиги чемпионов, хоть и желающих посмотреть вживую на "Атлетико" оказалось меньше, чем неделей раньше на "Баварию", но и ситуация с коронавирусом в российской столице за прошедшие семь дней лучше не стала. Не стало лучше и капитану "Локомотива" Ведрану Чорлуке, который получил травму в минувшем матче турнира. Его место в обороне занял Слободан Райкович, для серба это попадание в стартовый состав стало первым после перехода в московский клуб. "Атлетико" не включил своего капитана в основу по стратегическим причинам - место Коке в полузащите занял Сауль, обратная замена произошла в перерыве матча.

По содержанию игра поначалу складывалась схоже с той, что прошла на "РЖД-Арене" неделю назад. "Локомотив" ожидаемо уступал сопернику во владении мячом, но на отбой все же не играл, стараясь выходить из обороны с помощью короткого паса. В начале встречи железнодорожникам несколько раз удалось обострить игру у ворот "Атлетико", однако до опасного удара дело довести дело не удавалось.

Гости сделали ставку на превосходство в классе - вскрывать оборону "Локомотива" они пытались с помощью нестандартных действий. Помогало им и то обстоятельство, что красно-зеленые периодически позволяли им легко развивать атаки из своей опорной зоны. Это привело к тому, что Эктор Эррера и Хименес сотворили гол: первый навесил из глубины поля, второй - метров с 13 пробил головой точно в нижний угол ворот.

После пропущенного мяча "Локомотив" начал еще активнее лезть на ворота мадридской команды, и одна из атак в итоге позволила ему отыграться. Все решил видеоповтор, к которому прибег главный арбитр встречи Бенуа Бастьен. Посмотрев в монитор, он разглядел, что Эррера сыграл рукой в своей штрафной. Параллельно он еще и выписал предупреждение игроку гостей Луису Суаресу за то, что тот присоединился к нему во время просмотра видео.

Пенальти точно исполнил Миранчук, отличившийся во втором подряд матче Лиги чемпионов. В этих матчах полузащитник "Локомотива" сумел забить, возможно, лучшим вратарям мира - Мануэлю Нойеру и Яну Облаку. Сравняв счет, "Локомотив" стал играть осторожней, в то время как "Атлетико" стал активнее действовать в атаке. Еще до перерыва забить мог Анхель Корреа, но его удар из-за штрафной пришелся в перекладину.

После перерыва "Атлетико" и вовсе заставил железнодорожников забыть об атаке: мадридская команда создала несколько верных моментов для взятия ворот, а избежать пропущенного мяча "Локомотиву" помогли удача и удачные действия вратаря Гилерме, который как минимум дважды прервал опасные выстрелы. Первую вразумительную атаку во втором тайме хозяева провели только на 73-й минуте. Ее завершал Зе Луиш, который вместо удара по воротам решил прострелить на набегавшего Миранчука. Пас был прерван. После "Атлетико" создал еще несколько перспективных атак, однако "Локомотив" все же сумел выстоять.

Лига чемпионов-2020/21. Группа A
МестоКомандаИВНПМО
1Бавария22006-16
2Атлетико31114-74
3Локомотив30214-52
4Зальцбург20114-51
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