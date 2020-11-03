"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со счетом 1:1 с испанским "Атлетико" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

Голом у московского клуба отметился Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 25-й минуте. В составе гостей мяч забил Хосе Мария Хименес (18). В компенсированное ко второму тайму время желтую карточку получил главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

"Локомотив" и "Атлетико" встретились в шестой раз и во второй раз сыграли вничью. До этого команды разошлись миром на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2007/08 (3:3). Затем для железнодорожников последовали четыре поражения: два в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 (0:3; 1:5) и еще два - на групповой стадии прошлого розыгрыша Лиги чемпионов (0:2; 0:2). Российские клубы не могут победить в Лиге чемпионов с 27 ноября 2019 года, когда петербургский "Зенит" в пятом туре дома обыграл французский "Лион" (2:0).

После трех туров "Локомотив" с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, "Атлетико" идет вторым, набрав четыре очка. Австрийский "Зальцбург" (1 очко) и германская "Бавария" (6) проведут очную встречу позднее во вторник.

В следующем туре "Локомотив" сыграет 25 ноября с "Атлетико" на выезде, "Бавария" в тот же день примет "Зальцбург".

Ход встречи

"Локомотив" продолжил радовать своих болельщиков мощным световым шоу перед матчами Лиги чемпионов, хоть и желающих посмотреть вживую на "Атлетико" оказалось меньше, чем неделей раньше на "Баварию", но и ситуация с коронавирусом в российской столице за прошедшие семь дней лучше не стала. Не стало лучше и капитану "Локомотива" Ведрану Чорлуке, который получил травму в минувшем матче турнира. Его место в обороне занял Слободан Райкович, для серба это попадание в стартовый состав стало первым после перехода в московский клуб. "Атлетико" не включил своего капитана в основу по стратегическим причинам - место Коке в полузащите занял Сауль, обратная замена произошла в перерыве матча.

По содержанию игра поначалу складывалась схоже с той, что прошла на "РЖД-Арене" неделю назад. "Локомотив" ожидаемо уступал сопернику во владении мячом, но на отбой все же не играл, стараясь выходить из обороны с помощью короткого паса. В начале встречи железнодорожникам несколько раз удалось обострить игру у ворот "Атлетико", однако до опасного удара дело довести дело не удавалось.

Гости сделали ставку на превосходство в классе - вскрывать оборону "Локомотива" они пытались с помощью нестандартных действий. Помогало им и то обстоятельство, что красно-зеленые периодически позволяли им легко развивать атаки из своей опорной зоны. Это привело к тому, что Эктор Эррера и Хименес сотворили гол: первый навесил из глубины поля, второй - метров с 13 пробил головой точно в нижний угол ворот.

После пропущенного мяча "Локомотив" начал еще активнее лезть на ворота мадридской команды, и одна из атак в итоге позволила ему отыграться. Все решил видеоповтор, к которому прибег главный арбитр встречи Бенуа Бастьен. Посмотрев в монитор, он разглядел, что Эррера сыграл рукой в своей штрафной. Параллельно он еще и выписал предупреждение игроку гостей Луису Суаресу за то, что тот присоединился к нему во время просмотра видео.

Пенальти точно исполнил Миранчук, отличившийся во втором подряд матче Лиги чемпионов. В этих матчах полузащитник "Локомотива" сумел забить, возможно, лучшим вратарям мира - Мануэлю Нойеру и Яну Облаку. Сравняв счет, "Локомотив" стал играть осторожней, в то время как "Атлетико" стал активнее действовать в атаке. Еще до перерыва забить мог Анхель Корреа, но его удар из-за штрафной пришелся в перекладину.

После перерыва "Атлетико" и вовсе заставил железнодорожников забыть об атаке: мадридская команда создала несколько верных моментов для взятия ворот, а избежать пропущенного мяча "Локомотиву" помогли удача и удачные действия вратаря Гилерме, который как минимум дважды прервал опасные выстрелы. Первую вразумительную атаку во втором тайме хозяева провели только на 73-й минуте. Ее завершал Зе Луиш, который вместо удара по воротам решил прострелить на набегавшего Миранчука. Пас был прерван. После "Атлетико" создал еще несколько перспективных атак, однако "Локомотив" все же сумел выстоять.