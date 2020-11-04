Семак: "Зенит" сохраняет небольшие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на одно набранное очко в трех матчах группового этапа. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В среду "Зенит" дома сыграл вничью с итальянским "Лацио" (1:1). Петербургский клуб занимает последнее место в турнирной таблице группы F, набрав одно очко.

"Небольшие шансы есть, но теперь нужно смотреть на то, как сыграет соперник, - сказал Семак. - Жалко, что мы потеряли очки в домашних матчах - в обеих встречах мы заслуживали победу (в первом туре группового этапа "Зенит" проиграл дома "Брюгге" (1:2) - прим. ТАСС). Будет тяжело, но мы будем делать все, чтобы набрать очки".

Семак также прокомментировал момент с голом нападающего "Лацио" Фелипе Кайседо. "В моменте с пропущенным голом можно было прервать передачу, можно было не дать Кайседо атаковать вторым темпом. Но поле достаточно скользкое, на разминке игроки обеих команд скользили, но поле одинаковое для всех. Не думаю, что [Деян] Ловрен мог прервать голевую передачу", - добавил специалист.

Главный тренер "Зенита" отметил, что футболист петербургской команды Вильмар Барриос находится не в оптимальных кондициях. "Сейчас он не в лучшем состоянии, хотя сегодняшний матч он провел значительно лучше, чем предыдущий. Надеюсь, что спад, который был, он преодолел и дальше будет играть так, как мы ждем от него, видеть надежные действия на футбольном поле", - заключил Семак.