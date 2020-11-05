Команда Карякина улучшила аэродинамику машины после "Дакара" 2020 года

"Аэродинамика была большой проблемой в предыдущей машине, потому что открытый салон и при разгоне машина испытывала очень большие нагрузки. Сделав лобовое стекло и боковое оперение, у нас получилась капсула, в которую не попадает воздух снаружи, что значительно снизило нагрузку на машину", - рассказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Команда российского гонщика Сергея Карякина внесла ряд технических новшеств в машину после ралли-рейда "Дакар" 2020 года. В частности, экипаж отказался от открытого салона, что положительно сказалось на аэродинамике, сообщил журналистам штурман команды Антон Власюк.

Карякин добавил, что машина экипажа станет незначительно тяжелее предыдущей, когда она весила 930 кг - меньше всех остальных машин в категории багги на "Дакаре". "Тяжелее всего на 23 кг, потому что только лобовое стекло весит 18 кг, оно сделано из очень толстого стекла с прослойкой пленки, триплекс, рамки дверей тяжелые - застекленная кабина дает о себе знать, - сказал Карякин. - Но нам [ранее], чтобы добиться скорости 140 км/ч, нужно было 95-100% нажатия газа, сейчас мы с Антоном ездили в Астрахань и смогли за счет улучшенной аэродинамики разгонять машину до этой скорости при 68% нажатия газа. Это очень большая победа, это говорит о том, что на 30% меньше нагружена трансмиссия, на 30% меньше нагружен двигатель и те аэродинамические элементы, которые мы применили, сыграли свою роль, также мы изменили развесовку, что позволило улучшить управляемость автомобиля и лучше проходить повороты".

По словам гонщика, в багги появится печка. "Многие зададутся вопросом: "Гонка в Саудовской Аравии, пески, зачем вам печка?". Но мы столкнулись в 2020 году с проблемой, что утром температура опускается ниже нуля и ехать на машине без стекла и без печки очень проблематично", - пояснил Власюк.

Экипаж Карякина занял второе место на ралли-рейде "Дакар" 2020 года в классе багги. Гонщик является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов.

Ралли-марафон "Дакар" был основан в 1978 году. До 2009 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. В 2021 году гонка пройдет в Саудовской Аравии.