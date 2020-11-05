Баскетболисты "Зенита" дома проиграли "Олимпиакосу" в матче Евролиги

ТАСС, 5 ноября. Российский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл на своей площадке греческому "Олимпиакосу" со счетом 66:75 в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Сибур-Арене" в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Олимпиакоса" Хассан Мартин, набравший 16 очков. У "Зенита" больше всего баллов на счету Билли Бэрона (13).

В октябре "Зенит" уходил на карантин из-за вспышки коронавируса в команде, в связи с чем три игры петербуржцев в Евролиге (против испанских "Басконии" и "Валенсии", а также итальянского "Милана") были перенесены, а домашняя встреча с греческим "Панатинаикосом" не состоялась из-за карантина у гостей.

Петербургская команда по итогам трех игр занимает девятое место турнирной таблицы с двумя победами, "Олимпиакос" с четырьмя победами в семи матчах идет четвертым.

В следующем туре "Зенит" 11 ноября примет итальянский "Милан", "Олимпиакос" на следующий день сыграет дома с германской "Альбой".