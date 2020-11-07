Третьяк: сборной России было сложно в матче со шведами из-за вязкого хоккея

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россиянам было сложнее играть в матче Кубка Карьяла со шведами из-за вязкого хоккея. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Россияне после победы над финнами (6:2) в стартовом матче обыграли шведов по буллитам со счетом 2:1. Российская команда выступает на турнире молодежным составом (игроки не старше 20 лет).

"С финнами сразу забили, что дало преимущество, а здесь был вязкий хоккей и было сложнее. И тем более шведы готовились уже не к какой-то молодежной команде. Они видели, что перед ними опытные игроки, и отношение у них было другое, не шапкозакидательское. Все наши ребята молодцы, стараются", - сказал Третьяк.

В заключительном матче первого этапа Евротура россияне в воскресенье сыграют с чехами.