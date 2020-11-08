Косторная призналась, что боялась за свои оценки из-за негатива вокруг перехода к Плющенко

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная боялась за свои оценки из-за неоднозначной реакции общественности на ее переход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом она рассказала журналистам.

Косторная сменила тренера летом, успев поставить две соревновательные программы (они были заменены в новой тренерской команде). В воскресенье фигуристка дебютировала на соревнованиях в новом сезоне - в короткой программе четвертого этапа Кубка России в Казани она заняла первое место с результатом 78,15 балла.

"У меня страх был чуть ли не с момента моего перехода, - сказала 17-летняя фигуристка. - Не за компоненты, говорили - предательница, покинула. Если были конфликты, человек ищет, что лучше. Я благодарна тем тренерам. Да, может, некрасиво с программами получилось, но это жизнь, так бывает, моей вины нет, я же не специально просила, чтобы потом их кинуть, так получилось".

"Почитав отзывы, я думала, может, это повлияет на старты, - добавила Косторная. - Плюс на прокатах судьи резко оценивали, и я допускала ошибки, очень переживала. И очень удивилась, что получила столько баллов [в Казани]".

Произвольные программы девушки представят в понедельник.