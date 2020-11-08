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Футбол в России

Дзюба поблагодарил одноклубников за поддержку

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео
Артем Дзюба Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 8 ноября. Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил одноклубников и болельщиков за поддержку в непростой ситуации. Об этом футболист сказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В воскресенье "Зенит" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1. Дзюба забил победный гол, а в первом тайме не реализовал пенальти.

"Спасибо огромное тем, кто меня поддерживал. Очень важная победа для нас. Спасибо ребятам, что они сплотились вокруг меня и поддержали", - сказал Дзюба.

Дзюба вышел на воскресный матч без капитанской повязки. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака 21 ноября в гостях сыграют с грозненским "Ахматом".

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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