Дзюба поблагодарил одноклубников за поддержку

ТАСС, 8 ноября. Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил одноклубников и болельщиков за поддержку в непростой ситуации. Об этом футболист сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор команды России по футболу

В воскресенье "Зенит" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1. Дзюба забил победный гол, а в первом тайме не реализовал пенальти.

"Спасибо огромное тем, кто меня поддерживал. Очень важная победа для нас. Спасибо ребятам, что они сплотились вокруг меня и поддержали", - сказал Дзюба.

Дзюба вышел на воскресный матч без капитанской повязки. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака 21 ноября в гостях сыграют с грозненским "Ахматом".