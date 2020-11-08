Семак: Дзюба делает все, чтобы "Зенит" выигрывал

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Форвард Артем Дзюба сделал все, чтобы помочь "Зениту" обыграть "Краснодар" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

В воскресенье "Зенит" на своем поле со счетом 3:1 обыграл "Краснодар". Дзюба в первом тайме не реализовал пенальти, а во втором забил победный мяч.

"Мы не хотели менять Дзюбу, несмотря на незабитый пенальти. Дзюба - штатный пенальтист, выход на поле должен был добавить ему положительных эмоций. Не забить любой игрок может, плюс то давление, что на него оказывается, но он сделал все, чтобы помочь команде выиграть", - сказал Семак.

"Насчет капитанской повязки, перед каждым матчем я решаю, кто будет капитаном, Дзюбе не помешает передышка, нормальный тренировочный процесс. В жизни ошибки совершают все. Со своей стороны я делаю все, что могу. Что касается отношения болельщиков к Артему, единственное, что может делать Артем, - завоевывать любовь болельщиков на футбольном поле", - добавил специалист.

Дзюба вышел на воскресный матч без капитанской повязки. До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет футболиста на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака 21 ноября в гостях сыграют с грозненским "Ахматом".