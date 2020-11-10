Рекорд подождет. Трусова выиграла этап Кубка России с результатом выше мирового достижения

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Александра Трусова стала победительницей четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию, проходящего в Казани. Она получила в сумме за две программы 248,63 балла (77,42 балла за короткую программу и 171,21 за произвольную). Второе место заняла Алена Косторная - 226,31 (78,15 и 148,16), третьей стала Майя Хромых - 212,72 (76,89 и 135,83).
Это вторая победа Трусовой в нынешнем сезоне - первую она одержала чуть меньше месяца назад на московском этапе Кубка России, занимая третье место после короткой программы. На этот раз в короткой программе, в которую был включен тройной аксель, Трусова стала второй, уступив лишь действующей чемпионке Европы Косторной. Та смогла обойти Трусову на старте без элементов ультра-си, поэтому мало у кого вызвал удивление заявленный контент Трусовой на произвольную программу.
Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Трусова является первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного лутца и четверного тулупа, а также второй фигуристкой после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.
"Русская ракета" осталась верна себе, заявив на произвольную программу на музыку Прокофьева "Ромео и Джульетта" четыре четверных прыжка. Три из них она выполнила - лутц, сальхов и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер, но серьезно упала с четверного тулупа. За свой прокат Трусова получила от судей шесть бонусных баллов. Результаты Трусовой в произвольной программе и по сумме превысили мировые рекорды - рекорд в произвольной программе также принадлежит Трусовой (166,62 балла), рекорд по общей сумме баллов - Косторной (247,59).
Страсть, которая восхищает
Одна из самых известных тренеров мира Татьяна Тарасова, комментируя для ТАСС выступление спортсменки в Казани, подчеркнула: "Саше удалось изумительным образом прыгнуть три из четырех заявленных прыжков, с одного она упала. Ее страсть к четверным прыжкам меня восхищает, радостно на это смотреть. Она прибавила в катании - это уже не ребенок, взрослая девушка".
Тренерский штаб Евгения Плющенко в отношении прогресса в хореографии Трусовой единодушно указывает на заслуги 22-летнего Дмитрия Михайлова, который был одиночником, затем выступал в танцах. В команде Плющенко Михайлов отвечает за скольжение и технику.
- Тарасова заявила, что восхищена страстью фигуристки Трусовой к четверным прыжкам
- Радионова: прогресс Трусовой у Плющенко заметен, несмотря на недолгое сотрудничество
- Трусова осталась недовольна выступлением, несмотря на результат выше рекорда мира
- Команда Плющенко опоздала на поезд в Москву и осталась в Казани
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова так отозвалась о выступлении Трусовой в Казани: "Саша Трусова, безусловно, продолжает творить фантастику, она прибавляет от старта к старту, причем это видно, и это очень круто. У нее с Евгением такой контакт, такая связь, что уже видна их работа, хотя они сотрудничают не так долго. Саша прибавила и в хореографии, это очень круто, к ней приходит уверенность".
Нотку грусти к триумфу Трусовой добавляет лишь одна маленькая загвоздка - результаты спортсменки на Кубке России не будут считаться мировыми рекордами, поскольку соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Да и сама спортсменка довольно сдержанно отнеслась к своему достижению: "Не могу быть довольна, [оценки] из-за того, что бонусы [на международных соревнованиях] были бы меньше намного". Шанс побить эти рекорды официально у спортсменки будет совсем скоро - на московском этапе серии Гран-при, который пройдет с 18 по 22 ноября. Тем более что один из тренеров спортсменки, Дмитрий Михайлов, работающий в "Ангелах Плющенко", еще после победы Трусовой на московском этапе Кубка России анонсировал, что тренерский штаб готовит фигуристку к исполнению пяти четверных прыжков в произвольной программе - ее контент будет усиливаться, как только она будет готова.
Надо отметить стойкость болельщиц, терпеливо дожидавшихся фигуристку в гостинице, откуда Трусова уже в день произвольной программы должна была отправиться домой вечерним поездом - спортсменка, все еще не разучившаяся смущаться, принимала цветы и игрушки, фотографировалась с каждой из поклонниц, подписывала плакаты. После чего в сопровождении мамы и тренеров села в машину на вокзал. Но как бы спортсменка ни торопилась в Москву, пришлось остаться в Казани: трансфер привез фигуристку не на тот вокзал - из Казани в Москву можно уехать с двух вокзалов.
"Мы опоздали на поезд, точнее, трансфер привез нас не на тот вокзал, - пояснил ситуацию в беседе с ТАСС Плющенко. - Мы остались в Казани, взяли гостиницу - отдыхаем. Завтра погуляем по Казани, посмотрим город и поедем домой. Что бог ни делает, все к лучшему - значит, надо немного отдохнуть".
Работа на долгую перспективу
Косторная лидировала после короткой программы, однако вопреки ожиданиям болельщиков, отказалась от идеи вставить в произвольную программу тройной аксель, который давал бы ей шанс на победу. Поэтому и оценки за произвольную программу Косторная встретила жестом, который можно было бы трактовать примерно как "ну что поделаешь". И все-таки выдержке Косторной можно позавидовать - фигуристка не забыла руками послать из "зоны слез и поцелуев" своим поклонникам обязательное сердечко. Сдержанный Плющенко в этот момент пожимал руку тренеру спортсменки Сергею Розанову.
По словам Косторной, тройной аксель она оставит на более серьезные соревнования: "Неплохие две попытки из пяти было на тренировках, этого мало. Мы решили - работаем на долгую перспективу, на важные турниры: чемпионаты Европы, мира или Олимпийские игры".
И все-таки с учетом помарок и грубых ошибок спортсменка считает первый турнир в сезоне хорошим, и в этом есть своя логика - накануне стало известно, что Косторной пришлось сменить ботинки всего за две недели до старта, и первая неделя ушла на то, чтобы просто почувствовать в них лед. "Про прыжки было страшно даже говорить - я в одну сторону, коньки в другую, как тот "котопес", что в разные стороны. На вторую неделю начали прыгать, программы собирать", - сообщила Косторная. А произвольную программу с одним из самых известных постановщиков канадкой Ше-Линн Бурн Косторная пришлось ставить в онлайн из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Российский тренер Инна Гончаренко в беседе с ТАСС отметила, что спортсменке пришлось непросто: "Это первый ее старт после перехода, после сложного перерыва, и психологически ей было сложно. Видно, что она повзрослела, что у нее начался этап роста и формирования, и учитывая все - это успех, очень приличное начало".
Борьба самих с собой
Трусова и Косторная в этом году перешли из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Команду Тутберидзе на этом турнире представила Майя Хромых, завоевавшая бронзу. На этапе в Казани Хромых сделала ставку на четверной сальхов, даже несмотря на то, что на тренировке он удавался лишь раз из трех.
"Нужно отрабатывать сальхов, который опять не получился. Очень хотела выехать сальхов, шла с мыслями его выезжать, и когда упала, выбило из колеи. Такого не должно быть", - рассказала спортсменка после проката.
Подводя итоги турнира одиночниц, Тарасова в беседе с ТАСС отметила: "Сегодня я видела спортсменок, которые борются сами с собой. И это прекрасно".
Следующим турниром, где можно будет наблюдать прекрасную борьбу российских одиночниц, станет московский этап Гран-при.