Рекорд подождет. Трусова выиграла этап Кубка России с результатом выше мирового достижения

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Александра Трусова стала победительницей четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию, проходящего в Казани. Она получила в сумме за две программы 248,63 балла (77,42 балла за короткую программу и 171,21 за произвольную). Второе место заняла Алена Косторная - 226,31 (78,15 и 148,16), третьей стала Майя Хромых - 212,72 (76,89 и 135,83).

На эту тему Трусова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию, превзойдя два мировых рекорда

Это вторая победа Трусовой в нынешнем сезоне - первую она одержала чуть меньше месяца назад на московском этапе Кубка России, занимая третье место после короткой программы. На этот раз в короткой программе, в которую был включен тройной аксель, Трусова стала второй, уступив лишь действующей чемпионке Европы Косторной. Та смогла обойти Трусову на старте без элементов ультра-си, поэтому мало у кого вызвал удивление заявленный контент Трусовой на произвольную программу. Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Трусова является первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного лутца и четверного тулупа, а также второй фигуристкой после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота. "Русская ракета" осталась верна себе, заявив на произвольную программу на музыку Прокофьева "Ромео и Джульетта" четыре четверных прыжка. Три из них она выполнила - лутц, сальхов и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер, но серьезно упала с четверного тулупа. За свой прокат Трусова получила от судей шесть бонусных баллов. Результаты Трусовой в произвольной программе и по сумме превысили мировые рекорды - рекорд в произвольной программе также принадлежит Трусовой (166,62 балла), рекорд по общей сумме баллов - Косторной (247,59). Страсть, которая восхищает Одна из самых известных тренеров мира Татьяна Тарасова, комментируя для ТАСС выступление спортсменки в Казани, подчеркнула: "Саше удалось изумительным образом прыгнуть три из четырех заявленных прыжков, с одного она упала. Ее страсть к четверным прыжкам меня восхищает, радостно на это смотреть. Она прибавила в катании - это уже не ребенок, взрослая девушка". Тренерский штаб Евгения Плющенко в отношении прогресса в хореографии Трусовой единодушно указывает на заслуги 22-летнего Дмитрия Михайлова, который был одиночником, затем выступал в танцах. В команде Плющенко Михайлов отвечает за скольжение и технику.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова так отозвалась о выступлении Трусовой в Казани: "Саша Трусова, безусловно, продолжает творить фантастику, она прибавляет от старта к старту, причем это видно, и это очень круто. У нее с Евгением такой контакт, такая связь, что уже видна их работа, хотя они сотрудничают не так долго. Саша прибавила и в хореографии, это очень круто, к ней приходит уверенность". Нотку грусти к триумфу Трусовой добавляет лишь одна маленькая загвоздка - результаты спортсменки на Кубке России не будут считаться мировыми рекордами, поскольку соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Да и сама спортсменка довольно сдержанно отнеслась к своему достижению: "Не могу быть довольна, [оценки] из-за того, что бонусы [на международных соревнованиях] были бы меньше намного". Шанс побить эти рекорды официально у спортсменки будет совсем скоро - на московском этапе серии Гран-при, который пройдет с 18 по 22 ноября. Тем более что один из тренеров спортсменки, Дмитрий Михайлов, работающий в "Ангелах Плющенко", еще после победы Трусовой на московском этапе Кубка России анонсировал, что тренерский штаб готовит фигуристку к исполнению пяти четверных прыжков в произвольной программе - ее контент будет усиливаться, как только она будет готова.

Надо отметить стойкость болельщиц, терпеливо дожидавшихся фигуристку в гостинице, откуда Трусова уже в день произвольной программы должна была отправиться домой вечерним поездом - спортсменка, все еще не разучившаяся смущаться, принимала цветы и игрушки, фотографировалась с каждой из поклонниц, подписывала плакаты. После чего в сопровождении мамы и тренеров села в машину на вокзал. Но как бы спортсменка ни торопилась в Москву, пришлось остаться в Казани: трансфер привез фигуристку не на тот вокзал - из Казани в Москву можно уехать с двух вокзалов.

"Мы опоздали на поезд, точнее, трансфер привез нас не на тот вокзал, - пояснил ситуацию в беседе с ТАСС Плющенко. - Мы остались в Казани, взяли гостиницу - отдыхаем. Завтра погуляем по Казани, посмотрим город и поедем домой. Что бог ни делает, все к лучшему - значит, надо немного отдохнуть". Работа на долгую перспективу Косторная лидировала после короткой программы, однако вопреки ожиданиям болельщиков, отказалась от идеи вставить в произвольную программу тройной аксель, который давал бы ей шанс на победу. Поэтому и оценки за произвольную программу Косторная встретила жестом, который можно было бы трактовать примерно как "ну что поделаешь". И все-таки выдержке Косторной можно позавидовать - фигуристка не забыла руками послать из "зоны слез и поцелуев" своим поклонникам обязательное сердечко. Сдержанный Плющенко в этот момент пожимал руку тренеру спортсменки Сергею Розанову.

По словам Косторной, тройной аксель она оставит на более серьезные соревнования: "Неплохие две попытки из пяти было на тренировках, этого мало. Мы решили - работаем на долгую перспективу, на важные турниры: чемпионаты Европы, мира или Олимпийские игры". И все-таки с учетом помарок и грубых ошибок спортсменка считает первый турнир в сезоне хорошим, и в этом есть своя логика - накануне стало известно, что Косторной пришлось сменить ботинки всего за две недели до старта, и первая неделя ушла на то, чтобы просто почувствовать в них лед. "Про прыжки было страшно даже говорить - я в одну сторону, коньки в другую, как тот "котопес", что в разные стороны. На вторую неделю начали прыгать, программы собирать", - сообщила Косторная. А произвольную программу с одним из самых известных постановщиков канадкой Ше-Линн Бурн Косторная пришлось ставить в онлайн из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Российский тренер Инна Гончаренко в беседе с ТАСС отметила, что спортсменке пришлось непросто: "Это первый ее старт после перехода, после сложного перерыва, и психологически ей было сложно. Видно, что она повзрослела, что у нее начался этап роста и формирования, и учитывая все - это успех, очень приличное начало". Борьба самих с собой Трусова и Косторная в этом году перешли из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Команду Тутберидзе на этом турнире представила Майя Хромых, завоевавшая бронзу. На этапе в Казани Хромых сделала ставку на четверной сальхов, даже несмотря на то, что на тренировке он удавался лишь раз из трех.