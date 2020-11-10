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Фигурное катание

Горшков рассказал о том, как Москвин помогал ему во времена спортивной карьеры

Тренер скончался во вторник в возрасте 91 года
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Смерть тренера Игоря Москвина стала большой утратой, с его именем связано очень многое в истории российского фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Москвин скончался во вторник в возрасте 91 года.

"Это невосполнимая утрата, с именем Игоря Борисовича связано очень многое в истории нашего фигурного катания, - сказал Горшков. - Был период, когда я сам еще был спортсменом сборной, много общался с Игорем Борисовичем, он подсказывал мне много полезных вещей. Тогда не было видеомагнитофонов, можно было снимать выступления и тренировки только на любительскую кинокамеру. И Москвин как раз занимался такими съемками, а потом делился со мной своими хитростями, секретами, мы дружили, и я очень гордился этой дружбой".

"Выражаю самые глубокие соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, всем родным и близким Игоря Борисовича. Это неожиданная трагедия, о которой стало известно только сегодня утром", - добавил собеседник ТАСС.

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